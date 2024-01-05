الصحة العالمية : غزة تواجه تزايدًا في عمليات بتر الأطراف

في أعقاب النزاع الدائر في غزة، تتكشف زيادة في عمليات بتر الأطراف التي تغير الحياة، وتؤثر على الناس من جميع الأعمار.

يسلط المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم ، الضوء على العواقب الوخيمة لتأخر الرعاية الطبية، مما يترك الأفراد عرضة لخطر فقدان أطرافهم.

وفقا لما نشره علي حسابه علي موقع إكس، لقد خلقت الحرب تحديات كبيرة، حيث لم يتمكن العديد من الأشخاص من الحصول على المساعدة الطبية إلا بعد عدة أيام من إصابتهم.

ويقلل هذا التأخير من احتمالية الحفاظ على الأطراف، وأدى نقص العلاج والخبرة إلى إزالة كل أو أجزاء من الذراعين والساقين، وغالبًا ما يتم ذلك بدون تخدير وتخفيف الألم بشكل كافٍ.

يحتاج مبتورو الأطراف، الذين لا يواجهون الآن تحديات جسدية فحسب، بل نفسية أيضًا، إلى العلاج الطبيعي المبكر، وإعادة التأهيل، والرعاية التمريضية المناسبة، والتغذية المثالية، ودعم الصحة العقلية. ولسوء الحظ، فإن هذه الخدمات الأساسية غير متوفرة حاليًا بسبب الضغط الهائل على المرافق الصحية بسبب النزاع.

تعمل منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الشركاء المحليين، بنشاط على تقييم الاحتياجات العاجلة وتقديم الإمدادات الأساسية للسكان المتضررين. ومع ذلك، فإن خطورة الأزمة تتطلب تدخلاً أوسع نطاقاً وأكثر فورية.

مع استمرار تدهور الوضع، يؤكد تيدروس أدهانوم على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة. إن النداء من أجل وقف إطلاق النار يتردد صداه عالميًا، مما يؤكد ضرورة السلام لمعالجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة.