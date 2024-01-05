بحضور صلاح.. كواليس مران المنتخب الوطني قبل السفر لـ كوت ديفوار| شاهد

خاض محمد صلاح نجم ليفربول، مرانه الأول مع منتخب مصر؛ استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق يوم السبت من الأسبوع المقبل في كوت ديفوار.

انتظم صلاح في تدريبات الفراعنة، اليوم الجمعة، بعدما حصل على راحة إضافية؛ بسبب مشاركته مع ليفربول ضد نيوكاسل يوم الإثنين الماضي بالدوري الإنجليزي.

وشهد مران منتخب مصر، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، الذي اصطحب مجموعة من أبطال الألعاب الأخرى، مثل المصارعة، ورفع الأثقال، والإسكواش، والخماسي الحديث، والسلاح، والكاراتيه، والتايكوندو.



وعقد وزير الرياضة، جلسة مع لاعبي منتخب مصر، كما اجتمع بشكل منفرد مع صلاح.

وتحدث صبحي، خلال الاجتماع بملعب مصر بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أن المنتخب يمتلك عناصر مميزة تلعب بأكبر الأندية ويستطيع أن يحقق النجاحات.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة كبيرة لتطوير منظومة الكرة المصرية والتأهل إلى كأس العالم 2026.

وتلعب مصر في المجموعة الثانية مع غانا، والرأس الأخضر، وموزمبيق.

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.00.51 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.00.52 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.00.53 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.00.53 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.00.54 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.00.55 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.00.56 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.00.56 PM (2)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.00.56 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.00.57 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.00.57 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.00.58 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.00.58 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.00.59 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.00.59 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.01.00 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.01.01 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.01.08 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.01.09 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.01.10 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.01.10 PM (2)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.01.10 PM (3)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 6.01.10 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.32 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.33 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.34 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.34 PM (2)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.34 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.35 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.35 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.36 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.36 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.37 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.37 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.38 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.38 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.39 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.39 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.40 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.40 PM (2)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.40 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.41 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.41 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.42 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.42 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.43 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.43 PM

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.44 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 8.59.44 PM