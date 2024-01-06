الطقس اليوم| أمطار خفيفة بهذه المناطق ودرجات الحرارة منخفضة ليلا

تشهد حالة الطقس اليوم، السبت، استمرار الاستقرار في الاحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، وسط تراجع لفرص الامطار بمختلف المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويظل الطقس غدا، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

وبحسب هيئة الأرصاد فأن الطقس اليوم، يشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 10 درجات