قرية الأعلام.. الأيادى الذهبية فى الفيوم ومنتجات عصرية من خوص النخيل

تتميز قرية الأعلام التابعة لمحافظة الفيوم، وهي أشهر قرى المحافظة، بأن جميع سكانها من النساء والرجال يعملون في صناعة وبيع وتسويق منتجات الخوص، حيث تجلس سيدات القرية بالشارع أمام منازلهن، يتوسطهن قش الأرز وجريد النخل ويقمون بتصنيع الخوص.



ويروي عبد الرحمن 25 عامًا إحد صانعى الخوص، في حديثه لـ«صدي البلد»، أنه تعلم هذه الحرفة في عمر صغير، إذ ورثها عن اسرته، التى أتقنت هذة الصناعة، وأصبح يعمل في أوقات فراغه على مدار اليوم لتوفير احتياجات الأسرة.

و أضاف عبد الرحمن أن التجارة فى بيع خوص النخيل هي مصدر رزقه هو واسرته حيث يعمل يوميا من الساعة الواحدة ظهرًا حتي الساعة 3 مساًء وسط إقبال كبير وبأسعار بسيطة في متناول الجميع.

و اختتم قائلا أنه يتمني أن يكون لديه محل لبيع شنط من خوص النخيل و توسيع المشروع.



