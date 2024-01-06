تفقد الرئيس السيسي مشروعات الطرق والمحاور بالقاهرة الجديدة يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة، التي يتم تنفيذها بمنطقة القاهرة الجديدة، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم السبت.



ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة في يونيو القادم).. ذكرت الصحيفة، أن الرئيس السيسي تفقد، أمس، عددا من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تم تنفيذها وأخرى يتم تنفيذها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف تطوير وإنشاء شبكة طرق جديدة للاستفادة من مساحة 15 ألف فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة.



وأضافت الصحيفة، أن حوارا دار بين الرئيس السيسي والمسئولين عن تنفيذ المشروعات، وأكد الرئيس أن المساحة التي سيتم من خلالها تنفيذ شبكة الطرق والمحاور الجديدة ستضيف وتحقق التنمية العمرانية والصناعية لمنطقة القاهرة الجديدة.



وأشارت إلى أن الرئيس شدد على سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها قبل يونيو القادم، كما استمع الرئيس السيسي لأعمال تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الجديدة لتيسير الحركة المرورية بين محوري التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي عن طريق محوري جمال عبدالناصر والسادات كطريق دائري جديد داخل القاهرة الجديدة.

في سياق آخر.. وتحت عنوان (الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد).. ذكرت (أخبار اليوم)، أن الرئيس السيسي هنأ أقباط مصر بالخارج، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال برقية نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي القول: "الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. وأغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي أعرب عن أمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركاً، وأن يعيده عليكم بالخير والسعادة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير".

عقد تعاون بين موانئ البحر الأحمر ومجموعة أبو ظبي

وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان (عقد تعاون بين موانئ البحر الأحمر ومجموعة أبو ظبي).. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير النقل المهندس كامل الوزير شهد فعاليات التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي.



ونقلت الصحيفة عن وزير النقل قوله: "إن هذا التعاقد يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتعظيم سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز في مصر، وفي ضوء انطلاق التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي في مجال النقل البحري، واستمراراً للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإدارة والتشغيل للمحطات المختلفة".



وأضافت الصحيفة أن وزير النقل، أشار إلى أن هذا التعاقد سيساهم في زيادة الدخل القومي، وله عوائد مباشرة وغير مباشرة مثل توفير فرص العمل، والعوائد على المصانع وعلى المقاصد السياحية للسائحين وأنشطة السائح المختلفة بها، بما يساهم في زيادة الدخل القومي.



وتحت عنوان (8% انخفاضًا في معدل الزيادة السكانية).. ذكرت (الجمهورية)، أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أعلن انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، مع تراجع أعداد المواليد خلال أخر 5 سنوات من 3.5 إلى 2.85 لكل سيدة، وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار قوله: "إن عدد سكان جمهورية مصر العربية- بالداخل- في الأول من يناير 2024 بلغ 105 ملايين و858 ألف نسمة، وذلك وفقاً للساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان".



وأضافت أن المتحدث أشار إلى أن عدد المواليد خلال عام 2023، بلغ مليونين و44 ألف مولود، بمعدل انخفاض بلغ 149 ألف مولود، مقارنة بعام 2022 والذي بلغ عدد المواليد خلاله مليونين و193 ألفا، وذلك وفقاً للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

واقتصاديًا.. ذكرت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان (معيط: 412.5 مليار جنيه للرواتب.. وزيادة مخصصات الصحة والتعليم) - أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد - خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي (2022-2023) بمجلس النواب - أن الدولة لم ولن تتأخر يومًا في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية على الرغم من قسوة الظروف والأزمات العالمية.



وأضافت الصحيفة أن الوزير قال إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي، المنتهي في يونيو 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9%، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية 34%، موضحًا أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالي الماضي بلغ 412.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 15%، والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.



وتابعت أن الوزير أضاف أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم 8.9%.

وعالميا.. وتحت عنوان (بحث "مستقبل غزة" على وقع استمرار القصف والغارات).. ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن وتيرة المباحثات وطرح الخطط والرؤى حول مستقبل قطاع غزة، تسارعت على وقع غارات مكثفة شنها الطيران الإسرائيلي، رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة أمس، واشتباكات عنيفة على عدة محاور تركزت في جنوب القطاع وتحديدا في خان يونس ورفح.



وأضافت الصحيفة أن القصف الإسرائيلي لمقبرة "الفالوجا" غرب مخيم جباليا بالطائرات المسيرة؛ أسفر عن وقوع 5 شهداء، واستهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية شواطئ وسط قطاع غزة بالقذائف، تزامنا مع وقوع قتيل بنيران القناصة الإسرائيلية وعدد من الجرحى في مخيم المغازي جراء استمرار القصف الإسرائيلي.



وأشارت إلى أن 4 فلسطينيين استشهدوا عقب استهدافهم من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية في النصيرات.. وفي جنوب القطاع، استقبل مشفى ناصر الطبي 3 شهداء و5 إصابات عقب استهداف القوات الإسرائيلية لمنزل في منطقة "مواصي القرارة" في مدينة خان يونس، كما أفاد مصدر طبي باستشهاد 6 فلسطينيين في القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة خان يونس منذ الصباح.