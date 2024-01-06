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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق تحتفل الذكرى الثالثـة بـعد المئـة للتأسيس .. وبيان هام لرئيس الوزراء

ارشيفي
ارشيفي

قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني " تحل علينـا اليوم الذكرى الثالثـة بـعد المئـة لتـأسيس رمز سيادتنـا، وعنوان فخرنا، ودرع وطننـا، جيشنا العراقي الذي رسم بتضحياتـه الملاحم العظيمة، وحمى بدماء أبنائه أرض العراق من شرور المعتدين.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الحكومة العراقية" ولولا التضحيـات العظيمـة تـلك، لمـا كان الـعراق ينـعم بالاستقرار والأمن والسلام.

وتابع السوداني بيانه : تلك التضحيات تدفعنـا دومـاً للأمـام وتضاعف تمسكنـا بنظامنـا الديمقراطي؛ وتزيد من إصرارنا وعزمنـا علـى بنـاء دولتنـا الحرة الكريمـة التـي يـعيش فيها جميع العراقيين متساوين بلا تفرقة أو تمييز.

وأردف : عهد منـا لكم يـا أبطالنـا فـي الجيش العراقي أن نكون داعمين لكم، محافظين علـى حـقوقكم، لتكونوا في مقدمة الجيوش، من حيث المستوى القتالـي والجهوزية العالية.

وأتم رئيس وزراء العراق قائلا : تحيـة لكم يـا أبنـاء جيشنا البطل بصنوفكم وتشكيلاتكم كافة، والرحمة والخلود لشهداء قواتنا المسلحة، وكل عام وجيشنا وشعبنا بخير.

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