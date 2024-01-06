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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 

صدى البلد

تصدر الفنان محمد رمضان محركات البحث “جوجل” خلال الساعات الماضية بسبب تداول أنباء بالقبض عليه لتنفيذ الحكم بالحبس لمدة عام الصادر ضده بسبب أزمة الطيار أشرف أبو اليسر.

 

خبر القبض على الفنان محمد رمضان 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر القبض على الفنان محمد رمضان الصادر ضده خلال الفترة الماضية من محكمة جنح الشيخ زايد، إلا أنه تبين بعد البحث أن الحكم غير وجوبي وأن محامي الفنان تقدم باستئناف الحكم، وحدد المحكمة جلسة 21 فبراير القادم لنظر الدعوى.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

استئناف أزمة الطيار الطيار أشرف ابو اليسر الطيار أشرف الفنان محمد رمضان محمد رمضان محمد رمضان

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