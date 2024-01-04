عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث للمرة الثانية على التوالي خلال الساعات الماضية وفي الايام الاولى من عام 2024 وذلك بسبب حفلتها الأخيرة وكلماتها عن العراق وانتشار خبر ارتباطها بطبيب أمراض نساء والخطيب السابق للفنانة مريهان حسين .

ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيب مريهان حسين

تداول رواد التواصل الاجتماعي أنباء عن ارتباط الفنانة شيرين عبد الوهاب بطبيب أمراض نساء يدعى تامر سليم وهو الخطيب السابق للفنانة مريهان حسين والذي انفصل عنها منذ فترة بعد استمرار الخطبة عدة أشهر .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: