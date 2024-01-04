يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم، خلال منشور إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بانتشار مرض الجديري المائي على مستوى الجمهورية، بين الطلاب في عدد من المدارس.

أعراض الجديري المائي وطرق العدوى

مرض جدري الماء هو مرض فيروسي معدٍ سريع الانتشار، وغالبا ما تكون العدوى خفيفة، وهو أكثر شيوعًا بين الأطفال دون سن العاشرة، ويكون أكثر انتشاراً في فصل الشتاء.

غالباً تحدث الإصابة بجدري الماء بسبب فيروس يسمى “فاريسيلا زوستر”، الذي يتنقل من طفل إلى آخر إما عن طريق رذاذ من أنف أو فم الشخص المصاب، أو عن طريق ملامسة الأسطح التي لمسها طفل مصاب.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفييوجراف التالي.