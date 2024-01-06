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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السيسي يشهد تدريبات المنتخب الوطني باستاد المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية

صدى البلد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 6 يناير، جانبًا من تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم، باستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

وكان الرئيس السيسي تفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

صرح رياضي ضخم

وتعد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرحًا رياضيًا ضخمًا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية.


إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور فضلا عن الهيكل التنظيمي والإداري المقترح للمدينة، والمخطط الخاص بكيفية إدارتها وتشغيلها  بالشراكة مع الخبرة العالمية الاجنبية في مجال إدارة المدن الأولمبية بكافة جوانبها، مع ضمان تسيير العمليات التشغيلية والخدمية على أعلى مستوى، بما يتفق ويليق بحجم المدينة وتجهيزاتها الحديثة.

وتتكامل مدينة مصر للألعاب الاولمبية مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الأخرى مثل مدينة الخيول العالمية "مرابط" ومدينة الفنون والثقافة، وذلك لتكوين نهج ونسق رياضى وثقافى شامل يتناغم مع البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، بوجهٍ عام من استادات وصالات رياضية وملاعب تدريب متنوعة وما يتعلق بها من خدمات فنية ولوجسيتة مع التطوير للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة، مما يعكس القدرة الواقعية الحالية لمصر على استضافة كبرى البطولات والفعاليات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية وكذلك يساهم في الترويج الثقافي والحضاري والسياحي.

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