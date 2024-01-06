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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السياح يريدون تجربته.. تحدي رفع الصخرة يثير الجدل على تيك توك

تحدي الصخرة
تحدي الصخرة

يبدو أن موسم الترويج للسياحة يبدأ على السوشيال ميديا مبكرا في مثل هذا الوقت من العام، وبالتحديد في بداية العام بظهور العديد من الفيديوهات والهاشتاجات الداعمة للسياحة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

من ضمن هذه الفيديوهات تحدي رفع الصخرة، الذي تم تم تداوله بكثرة عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، حيث تصدر فيديو للسائح العربي نورس محمود وهو يقوم بالتحدي، تبعه الكثير من السائحين.

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تحدي رفع الصخرة

تحدي رفع الصخرة ليس بالجديد، حيث سبق وقام به العديد من الأفراد سواء المصريين أو السائحين، إلا أن المميز هذا العام هو التطوير الذي شهدته منطقة الأهرامات، بحسب السائح العربي نورس محمود، خبير التسويق الإلكتروني.

وأضاف نورس، في لايف عبر حسابه على تيك توك، أن التحدي يقوم على رفع صخرة مزيفة تشبه الحقيقية، وذلك بذراع واحدة أو بكلا الذراعين حتى يكون المشهد واقعيا، بشرط أن تكون خلفية التحدي هي الأهرامات.

ونوه إلى أن التحدي لقى تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين على تيك توك، الذين بدأوا في مشاركته بشكل واسع خلال الساعات القليلة الماضية حتى تحول إلى ترند على تيك توك، ودفع المزيد من السياح إلى إعلان رغبتهم القدوم إلى مصر وتجربة التحدي.

رغم حذف فيديو نورس محمود بسبب استخدام موسيقى لها حقوق ملكية، إلا أن التحدي لقى رواجا كبيرا على تيك توك، حيث أكد خبير التسويق الإلكتروني أن السوشيال ميديا أصبحت عاملا مؤثرا من عوامل الجذب للسياحة، خاصة العربية.

هاشتاج “تعالى مصر”

وفي مثل هذه الأيام قبل عام، انتشر فيديو أيضا لإحدى الشيفات اللبنانيات وهي الشيف عبير الصغير، التي لم يتجاوز عمرها 23 عاما، حيث حمل الفيديو هاشتاج # cometoegypt، لتجذب أنظار متابعيها الذين تخطوا 20 مليون متابع.

استعرض الفيديو، الذي لم تتجاوز مدته 25 ثانية، مجموعة من أبرز المعالم المصرية كأهرامات الجيزة، والمتحف المصري، وخان الخليلي، وبعض الأكلات المشروبات المصرية، كالفول من على العربية والطعمية من الطاسة، والشاي بالنعناع.

تخطى الفيديو ملايين المشاهدات وقتها، حيث قام الكثير من حول العالم من المشاهير والبلوجرز وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من كل جنسيات العالم، بعمل فيديوهات لهم من زيارتهم المختلفة لمصر، وذلك تحت نفس الهاشتاج.

لم تقتصر اللقطات على الأماكن التي ظهرت بالفيديو الأصلي، بل تنوعت المشاهد في مختلف الأماكن في مصر بمحافظة الأقصر وأسوان، ودهب والإسكندرية، وواحة سيوة وشرم الشيخ من أمام مسجد الصحابة، وتحت أعماق البحار في البحر الأحمر.

تحدي الصخرة تيك توك فيديو تحدي الصخرة السياحة المصرية الأهرامات

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