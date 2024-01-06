عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيلم الإسكندراني يحافظ على صدارة إيرادات السينما

فيلم الإسكندراني
فيلم الإسكندراني

تصدر فيلم الإسكندراني، شباك تذاكر السينمات وجاء في الترتيب الأول بين إيرادات السينما، إذ حقق أمس الجمعة مليون و693 الف و059 جنيه ليحتل المركز الأول.

وكان قرر أحمد العوضي وصناع الفيلم والمخرج خالد يوسف الاحتفال بعرض فيلم الإسكندراني في سينما فوكس في سيتي سنتر كارفور وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، أما في تمام الساعة التاسعة مساءً يحتفل صناع فيلم الإسكندراني في سينما سان ستيفانو.

جدير بالذكر أن فيلم الإسكندراني حقق إيرادات مرتفعة في أولى أيام عرضه يوم الخيس 4 يناير وحصد 1.3 مليون جنيه، كما حرص أحمد العوضي على الاحتفال بفيلمه مع الصناع بالأمس في سينما مول سيتي ستارز.

 

قصة فيلم الإسكندراني

وفيلم الإسكندراني مأذخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة ومعالجة للمخرج خالد يوسف، ويتناول شخصية بكر الإسكندراني التي يجسدها العوضي، وهو ابن بيومي فؤاد وتجسد الفنانة زينة دور حبيبته خلال الأحداث.

 

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

الإسكندراني فيلم الاسكندرانى أحمد العوضى قصة فيلم الإسكندراني أبطال فيلم الإسكندراني أسامة أنور عكاشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

لطيفة تشكر المسئولين على مساعدتها في نقل جثمان والدتها إلى تونس

هند البحرينية تكشف تفاصيل ألبومها الجديد مع روتانا

نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في قطر.. 1 فبراير

صوت الحب.. تكريم ماجد المهندس في حفل البرنس والعمالقة

في عيد ميلادها.. تعرف على صداقات جنات مهيد بالوسط الفني

أخبار الفن| عرض فيلم عصابة عظيمة.. ظهور عواطف حلمي بعد الاعتزال

في ذكراه.. قصة أغنية بيرم التونسي التي تصدت للانجليز

في ذكراه.. آخر كلمات أحمد الحجار قبل أيام من وفاته

ترشيحاتنا

مبالغ بالملايين.. الداخلية تضبط مستريحة سيارات النقل بسوهاج

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك .. لهذا السبب

إعلام عبري: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فريق الجزيرة قرب حدود غزة

محمد شريف يثير الجدل: موسيماني أفضل من كولر وإمام عاشور أحسن من زيزو

اركب سيارة موديل 2023 بأرخص من سعر الزيرو

الأسطول الأمريكي السادس: حاملة الطائرات جيرالد فورد تمر عبر مضيق جبل طارق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم خرافي.. سعر فستان أسماء إبراهيم يثير الجدل

فستان ابنة هيفاء وهبي يثير ضجة| شاهد

ماذا يحدث عندما ينخفض ​​مستوى المغنيسيوم في الجسم.. مفاجأة صادمة

تحمل اسم يوليوس قيصر.. قطعة من الحجارة القديمة تكشف تفاصيل معركة تاريخية

فيديو

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 

خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس| فيديو جراف

يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

مغارة علي بابا.. تفاصيل مثيرة في القبض على تجار عملة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ