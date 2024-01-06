اليوم.. إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحي والإعلان عن الفائزين

في تقرير مفصل أذاعته فضائية “dmc” بنشرة الأخبار، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، عن موسم الحج والعمرة، حيث تجري وزارة السياحة اليوم، السبت، القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج، شركات السياحة.

الحج الاقتصادى والخمس نجوم والحج الفاخر

وأكدت غرفة شركات السياحة أن الشركات طرحت برامج حج تناسب جميع المستويات، سواء بالحج البري والاقتصادي الذي يستحوذ على النسبة الأعلى من تأشيرات الحج السياحي أو برامج الحج الخمس نجوم والحج الفاخر.

وأوضح أن البرامج المتنوعة تمنح الحج السياحي ميزة كبيرة، وتزيد من الفئات التي يستهدفها.