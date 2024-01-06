شيكابالا يعود إلى تدريبات الزمالك بعد تجهيزه بدنياً.. تفاصيل

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية بسبب الإجهاد، وتم تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض "شيكابالا" الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعداداً للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .