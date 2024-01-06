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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. الإسكندراني يتصدر إيرادات السينما.. تفاصيل ألبوم هند البحرينية

أخبار الفن
أخبار الفن

الإسكندراني يتصدر إيرادات السينما.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تفاصيل ألبوم هند البحرينية، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

 

في عيد ميلادها.. تعرف على صداقات جنات مهيد بالوسط الفني

يحل اليوم السبت 6 يناير عيد ميلاد النجمة المغربية جنات الـ 38، فهى إحدى المطربات اللاتى يمتلكن صوتا قويا وجذابا وهى موهبة جيدة أشاد بها الجميع.

 

صوت الحب.. تكريم ماجد المهندس في حفل البرنس والعمالقة

تسلم الفنان ماجد المهندس، الميكروفون الذهبي في إطار تكريمه من الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال حفل البرنس والعمالقة، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 5 يناير.

ومنحت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية -برئاسة المستشار تركي آل الشيخ- ماجد المهندس لقب صوت الحب، بحضور سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.  

 

المركز الكاثوليكي يمنح عمرو الليثي جائزة التميز الإعلامي في دورته الـ 72

يقيم المركز الكاثوليكي المصري في دورته الثانية والسبعين لأقدم مهرجان سينمائي في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، في الثالث والعشرين من فبراير المقبل ، ويكرم المهرجان  رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بناء في خدمة المجتمع المصري.

 

نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في قطر.. 1 فبراير

تحيي الفنانة نجوى كرم، حفلا غنائيا ساهرا على المسرح المكشوف - كتارا بدولة قطر، يوم 1 فبراير المقبل.

ونشرت نجوى كرم بوستر حفلها في دولة قطر، عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس”، لتدعو جمهورها لحضور الحفل.

 

إيرادات الأفلام|صراع أحمد العوضى ومحمد إمام على الصدارة.. وبيومى فؤاد نمبر 6

شهدت دور العرض السينمائى ، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى "الإسكندراني" و"أبو نسب"، كما يعرض أفلام "ليه تعيشها لوحدك وكارت شحن والحريفة وعصابة عظيمة وانا وابن خالتى.

 

هند البحرينية تكشف تفاصيل ألبومها الجديد مع روتانا

كشفت الفنانة هند البحرينية، عن تفاصيل أول أعمالها الفنية في عام 2024، وهو ألبومين غنائيين وذلك بعد تعاقد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات معها مؤخرا.

وكتبت هند البحرينية، عبر حسابها الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا، أن ألبومها الأول الذي سيصدر في عام 2024 سيتكون من 15 أغنية، ثم يتبعه ألبوم أخر مكون من 12 أغنية.

 

لطيفة تشكر المسئولين على مساعدتها في نقل جثمان والدتها إلى تونس

حرصت الفنانة لطيفة، على توجيه الشكر لكل من عاونها من المسئولين في مصر وتونس لنقل جثمان والدتها وتشييعه في مسقط رأسها.

وقالت لطيفة، في لقاء متلفز، خلال تلقي عزاء والدتها أمس الجمعة 5 يناير، إنها تشكر كل الوزارات التي ساعدت في نقل الجثمان، موجهة الشكر لله على دفن والدتها في مسقط رأسها بتونس.

 

فيلم الإسكندراني يحافظ على صدارة إيرادات السينما

تصدر فيلم الإسكندراني، شباك تذاكر السينمات وجاء في الترتيب الأول بين إيرادات السينما، إذ حقق أمس الجمعة مليون و693 الف و059 جنيه ليحتل المركز الأول.

وكان قرر أحمد العوضي وصناع الفيلم والمخرج خالد يوسف الاحتفال بعرض فيلم الإسكندراني في سينما فوكس في سيتي سنتر كارفور وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، أما في تمام الساعة التاسعة مساءً يحتفل صناع فيلم الإسكندراني في سينما سان ستيفانو.

 

العرض قريبا.. أحمد الفيشاوي ينشر بوستر جديدا لفيلم «عادل مش عادل»

نشر الفنان أحمد الفيشاوي بوستر جديدا لفيلمه الجديد “عادل مش عادل”، وذلك عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”.

وأعلن أحمد الفيشاوي عن طرح الفيلم قريبا في دور العرض السينمائي، وظهر على البوستر جميع أبطال الفيلم.

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