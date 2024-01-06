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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العرض قريبا.. أحمد الفيشاوي ينشر بوستر جديدا لفيلم «عادل مش عادل»

بوستر فيلم عادل مش
بوستر فيلم "عادل مش عادل"

نشر الفنان أحمد الفيشاوي بوستر جديدا لفيلمه الجديد “عادل مش عادل”، وذلك عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”. 

وأعلن أحمد الفيشاوي عن طرح الفيلم قريبا في دور العرض السينمائي، وظهر على البوستر جميع أبطال الفيلم. 

بوستر فيلم عادل مش عادل 

البوستر الأول لفيلم “عادل مش عادل”

في أول ديسمبر الماضي، طرحت الشركة المنتجة لفيلم “عادل مش عادل”، البوستر الدعائي للفيلم بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، والمنتظر عرضه في السينمات قريبا. 

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي بوستر فيلم “عادل مش عادل” عبر حسابه على “فيسبوك”، وظهر عليه بملامح كارتونية، وعلق على الصورة قائلا: «قريبًا جدًا». 

موعد عرض فيلم “عادل مش عادل” 

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" عن عرض الفيلم في شهر يناير بدور العرض السينمائية داخل وخارج مصر.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحاً كبيراً في فيلمي "ريستا" و "45 يوم".

 

فيلم “عادل مش عادل”

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، وشيرى عادل، ومحمود البزاوي، ودينا، ومحمد رضوان، وأوتاكا، وبدرية طلبة، وأحمد بجة.

ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال، صاحبة أغنية “مخاصماك”، والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية، وحصلت على أكثر من 130 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

الفيلم إنتاج عز غنيم و هيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامٍ يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

الفيشاوي احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى عادل مش عادل فيلم عادل مش عادل

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