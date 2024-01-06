نص منطوق الحكم في اتهام كروان مشاكل بسب وقذف محامي.. مستندات

حصل موقع صدى البلد على نص منطوق الحكم في قضية اتهام كراون مشاكل بسب وقذف المحامي سامح قناوي الذي أصدرت محكمة جنح حدائق القبة حكمها بحبسه شهرين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة اتهام التيك توكر كروان مشاكل والذي تم الحكم عليه شهرين في سب وقذف محام وتهديده بالخطف عن تفاصيل اعترافات المتهم في الواقعة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كروان مشاكل بث فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يسب محاميًا ويصفه بـ الشبشب.

كروان مشاكل

واشارت التحقيقات، أن الواقعة حدثت في يوم 24 نوفمبر 2023، عندما قام المتهم كروان مشاكل ببث فيديو على قناة فضائية يهدد محامي ويوجه له ألفاظ بذيئة.



وأوضحت التحقيقات أن المتهم يدعى أحمد على وشهرته كروان مشاكل حيث قام بسب وقذف المجني عليه محامي وتهديده بالخطف والإيذاء هو وأسرته.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية، قرارها بحبس التيك توكر كروان مشاكل، شهرين، بتهمة سب محامي وتهديده بالخطف.

وتقدم أحد المحاميين ببلاغ يتهم فيه كروان مشاكل بسبه وقذفه وتهديده بالخطف في فيديوهات نشرها عبر حسابه في التيك توك.

كروان مشاكل

وكشفت التحقيقات الأولية مع المتهم كروان مشاكل صاحب مقطع الفيديو الشهير برفقة المذيعة المغمورة انجي حمادة، مفاجآت جديدة في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور من خلال إذاعة مقطع فيديو خادش للحياء.



واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه فر هاربا بعد ضبط شريكته انجي حمادة في واقعة الفيديو المثير على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحرض على الفسق والفجور.

وأكد المتهم كروان مشاكل أن المذيعة انجي حمادة ارغمته على نشر الفيديو من أجل تحقيق أرباح والشهره، وعن اعترافات المتهم كروان مشاكل، قال في تحقيقات النيابة، أنه غلطان ومش هيعمل كده تاني.

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم كروان مشاكل تم ضبطه بنطاق مديرية أمن سوهاج، أثناء الاختباء لدى «خالته» في إحدى الشقق السكنية، بنطاق مركز طهطا، حيث تم ضبط CD بحوزته محمل بالفيديوهات المخلة بالآداب العامة خاص به برفقة انجي حمادة.

وشرحت التحريات الأمنية تفاصيل سقوط المتهم كروان مشاكل، حيث وردت معلومات أفادت باختبائه لدى خالته البالغة من العمر 56 عاما، في شقة سكنية بنجع عرب بخواج التابع لقرية الشيخ زين الدين بدائرة مركز طهطا في سوهاج، وخرجت مأمورية أمنية تمكنت من ضبط المتهم كروان مشاكل.

تفاصيل القبض على كروان مشاكل

تمكنت أجهزة أمن سوهاج، بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، وبرئاسة العميد رأفت رشوان رئيس البحث الجنائي لقطاع الشمال، من ضبط كروان مشاكل، حيث عثرت المأمورية الأمنية على المتهم مختبأ في إحدى غرف منزل خالته وتم اقتياده إلى المديرية تمهيدا لترحيله إلى مديرية أمن القاهرة للتحقيق معه.

وواصلت جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات مع انجي حمادة صاحبة فيديو المطبخ مع كروان مشاكل، لاتهامها بنشر الفسق والفجور والهروب من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها، وبث محتوى خادش للحياء على تطبيقات بيجو لايف والتيك توك، والتي كشفت عن الكثير من المفاجآت خلال التحقيق معها.

التحقيق مع انجي حمادة

وأقرت المتهمة انجي حمادة أنها تدعى سماح مصطفى عبدالفتاح، وأنها من مواليد 1975 بالغة من العمر 48 عاما، وتقطن بنطاق منطقة القاهرة الجديدة، وسبق اتهامها في قضايا آداب عام 2004 و عام 2016، وتم حبسها في قضية آداب وتعاطى مخدرات من قبل، و اتهامها في قضايا تبديد وسرقة مساكن، وتعدى على موظف.

وعن ظروف ضبط انجي حمادة صاحبة فيديو المطبخ مع كروان مشاكل، عقب قيام المباحث بمداهمة شقتها قامت بجرح نفسها في يديها خوفا منها على ابنها، ولكن تم انقاذها ونقلها إلى المركز الطبي بجوار مسكنها ثم نقلها إلى قسم الشرطة، وحينما كانت تصور الفيديو كانت متزوجة كروان مشاكل في السر.

تفاصيل ضبط انجي حمادة

كشفت تحقيقات جهات التحقيق في القاهرة حول واقعة انجي حمادة، أنها مطلوبة للتنفيذ في عدد من القضايا على رأسهم قضايا آداب عامة، وأن المتهمة قامت ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي بيجو لايف وتيك توك، دعت عمدا إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب، حيث كانت أجهزة وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط انجي حمادة على خلفية قيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات بيجو لايف وتيك توك، دعت خلالهم إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب، والتحريض ايضا على الفسق والفجور، بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية.

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية، أن المتهمة انجي حمادة قامت ببث مقاطع الفيديو الخادشة للحياء عبر التطبيقات المذكورة بغرض التحريض على الأعمال المنافية للآداب، بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة، وتبين من التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة الأمن، أن الإعلامية إنجي حمادة اسمها سماح مصطفى عبدالفتاح، من مواليد 1975 قاطنة بمنطقة القاهرة الجديدة، وكانت متزوجة من شخصا يصغرها في العمر، وسبق وأن صدرت ضدها بعض الأحكام القضائية في قضايا آداب عامة بالتجمع الأول، ومخدرات بالتجمع الأول، واعتداء على موظف في السيدة، وسرقة تيار كهربائي في روض الفرج.

وتم اتهام انجي حمادة في العديد من القضايا، حيث سبق وأن تم اتهام إنجي حمادة في القضية رقم 1950 لسنة 2004 - آداب عامة، ثم في عام 2007 تم اتهامها في القضية رقم 2336 لسنة 2007 جنح أكتوبر - مشاجرة وضرب، ثم القضية رقم 2254 لسنة 2021 جنح الشروق - سرقة مساكن، وجرى ضبطها لهروبها من التنفيذ في العديد من الأحكام القضائية، كما صدر ضد انجي حمادة الشهيرة حكما بالحبس في القضية رقم 4467 لسنة 2021 روض الفرج - سرقة تيار كهربائي، وحكما بالحبس عاما في القضية رقم 5491 جنح التجمع الأول - آداب عامة، وحكما بالحبس عامين في القضية رقم 693 لسنة 2016 جنح التجمع الأول - مخدرات.