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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

صدى البلد

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بعدم الاختصاص في واقعة سب وقذف محامي لـ "مرتضى منصور" رئيس نادي الزمالك السابق على أحد البرامج التليفزيونية.

وأوضحت صحيفة الدعوى، ان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، أقام  في يوم 25 مارس 2023، أمام محكمة جنح الدقي دعوى سب وقذف ضد محمد عطيتو المحامي بالأستئناف ومجلس الدولة وذلك لورود ألفاظ وعبارات سب وقذف في عريضة الطعن الواردة برقم 59574.

وأشارت صحيفة الدعوى، أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، طالب بشطب المحامي من جدوا نقابة المحامين وذلك بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي .

وكانت قضت محكمة جنح الدقي في وقت سابق بعدم الاختصاص في قضية سب وقذف مرتضى منصور وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية للاقتصاد.

محمد عطيتو المحامي

واستأنفت النيابة العامة على قرار المحكمة ببراءة محامي من تهمة سب وقذف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق.

وفي قضية أخرى، أجلّت محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور في الدعوى المقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف لجلسة 14 فبراير لحين ورود شهادة محكمة النقض.

محاكمة مرتضى منصور

وفي قضية أخرى قررت محكمة جنح العجوزة تأجيل محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، والمتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لجلسة 18 نوفمبر، حيث تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

وكانت محكمة جنح العجوزة قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق؛ في اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب لجلسة 18 نوفمبر.

وقال المحامي طارق سعيد، دفاع الإعلامي عمرو أديب، إنه “تم الدفع بعدم الاختصاص لأن الواقعة صدرت على مرأى ومسمع الجميع والتشهير بموكلي ويجب أن تختص بها المحكمة الاقتصادية”.

وتقدّم  المحامي طارق سعيد، دفاع الإعلامي عمرو أديب، بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، بحكم قضائي، لاتهامه بالسب والقذف به والإساءة إليه بألفاظ خارجة.

قضية مرتضى منصور وعمرو أديب


وكشفت أوراق الدعوى، أن "مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السُمعة والعرض، لذلك توجهنا للجهة الأعلى أمام النائب العام، ووجدنا أننا نقيم جنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر، ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة ونحن في انتظار الحكم".

مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور جنح القاهرة الاقتصادية رئيس نادى الزمالك السابق سب وقذف محمود الخطيب

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