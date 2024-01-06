زعيم كوريا الشمالية يجهز ابنته لخلافته في حكم البلاد

زعمت وسائل إعلام غربية أن ابنة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون البالغة من العمر 21 عاماً، سيتم تجهيزها لتكون خليفة والدها كيم في تولي منصب رئيس لكوريا الشمالية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أفادت وكالة التجسس الكورية الجنوبية أن كيم جو إي من المرجح أن تخلف والدها بناءً على تحليل شامل لالتزاماتها العامة وبروتوكولات الدولة الممنوحة لها.

وأوضحت الصحيفة أنه نظرًا لشباب كيم البالغ من العمر 40 عامًا وغياب المخاوف الصحية الكبيرة، فإن مكتب الشؤون العامة في NIS ذكر أنهم ما زالوا يدرسون خيارات مختلفة لعملية خلافة السلطة في كوريا الشمالية.

ابنة زعيم كوريا الشمالية

كانت كيم جو آي ابنة زعيم كوريا الشمالية، شوهدت في مارس 2023 وهي ترتدي سترة ديور بقيمة 1500 جنيه إسترليني وشوهدت أيضًا وهي ترتدي نظارة شمسية من غوتشي، ستكون الجيل الرابع من كيم الذي يحكم الدولة المعزولة إذا تولت زمام الأمور بعد وفاة والدها.