عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زعيم كوريا الشمالية يجهز ابنته لخلافته في حكم البلاد

ابنة زعيم كوريا
ابنة زعيم كوريا الشمالية

زعمت وسائل إعلام غربية أن ابنة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون البالغة من العمر 21 عاماً، سيتم تجهيزها لتكون خليفة والدها كيم  في تولي منصب رئيس لكوريا الشمالية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أفادت وكالة التجسس الكورية الجنوبية أن كيم جو إي من المرجح أن تخلف والدها بناءً على تحليل شامل لالتزاماتها العامة وبروتوكولات الدولة الممنوحة لها.

وأوضحت الصحيفة أنه نظرًا لشباب كيم البالغ من العمر 40 عامًا وغياب المخاوف الصحية الكبيرة، فإن مكتب الشؤون العامة في NIS ذكر أنهم ما زالوا يدرسون خيارات مختلفة لعملية خلافة السلطة في كوريا الشمالية.

 ابنة زعيم كوريا الشمالية

كانت كيم جو آي ابنة زعيم كوريا الشمالية،  شوهدت في مارس 2023 وهي ترتدي سترة ديور بقيمة 1500 جنيه إسترليني وشوهدت أيضًا وهي ترتدي نظارة شمسية من غوتشي، ستكون الجيل الرابع من كيم الذي يحكم الدولة المعزولة إذا تولت زمام الأمور بعد وفاة والدها.

الزعيم كيم جونغ ابنة زعيم كوريا الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

موضوعات متعلقة

منتهى الهمجية .. مشاجرة بالكراسي واللكمات ببار في بريطانيا

قصة في منتهى الغرابة.. مسطول يقفز لعرين أسود لمصافحتهم بحديقة حيوان بالهند

لن تصدق الفرق.. شبيهة هاندا آرتشيل تشعل السوشيال ميديا

#أجمل_نساء_الكون يشعل السوشيال ميديا.. أجمل امرأة شاهدتها في حياتك

الإعلامية ريهام الشيخ: نركز على تحليل التريندات ومناقشة موضوعات تهم الناس

ممثلة شهيرة تتعرض لحادث سير قاتل في أول أيام العام الجديد

منتهى الإجرام.. عصابات المخدرات تخطف 31 راكب حافلة بالمكسيك

الذكاء الاصطناعي يحاول تجنيد الشباب للانضمام لداعش وتنظيم القاعدة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

باحث سياسي: حكومة الحرب الإسرائيلية تريد الحرب حتى إشعار آخر

البابا تواضروس : الوضع في 2013 كان مؤلما ومتوترا | فيديو

أصاب مواطن وحطم 7سيارات.. شاهد عيان يكشف سبب انهيار سور وسط البلد

غيرت مسارها .. هبوط طائرة مصر للطيران المتجهة إلي بنغازي في أثينا

لطلاب جامعة عين شمس| منح تعليمية جديدة إلى الصين.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

اقتصادية وجميلة .. طريقة عمل المكرونة بصلصة الباذنجان

طريقة عمل دجاج مقرمش بالبرتقال.. جديدة وغير تقليدية

تصفح الموبايل والكمبيوتر قبل النوم يعرضك للإصابة بأخطر الأمراض

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ