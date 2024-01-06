العاصمة الإدارية تستضيف البطولة الأفريقية للجودو .. أبريل المقبل

قرر مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، إقامة منافسات البطولة الأفريقية للكبار المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، على الصالة المغطاة في مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من المقرر أن تقام منافسات البطولة الأفريقية خلال شهر أبريل المقبل، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها مؤهلة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويسعى اتحاد الجودو لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، ولعل أقرب اللاعبين للتأهل يسري سامي وعمر الرملي ومحمد عبد الموجود.

ومن جانبه وجه مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم غير المحدود المقدم لاتحاد الجودو خلال الفترة الأخيرة.

وقال مرزوق، أن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية هما شركاء النجاح مع اتحاد الجودو، وأن مصر تمتلك كل الإمكانيات المادية والانشائية التي تمكنها من استضافة أكبر الأحداث العالمية في كل الرياضات والألعاب.

ومؤخرا تعاقد مسئولو اتحاد الجودو مع الأسطورة اليابانية أيزومي هيروشي لقيادة المنتخبات الوطنية، وهو ما يعد إضافة كبيرة بجانب الأسطورة المصرية محمد رشوان الذي يتولى رئاسة جهاز المنتخبات بالاتحاد المصري.

ويمتلك الياباني أيزومي هيروشي صاحب الـ42 عاما سجلا مميزا من الإنجازات لاعبا ومدربا، حيث سبق له الفوز بفضية أولمبياد أثينا 2004، وذهبية بطولة العالم في القاهرة 2005، وعدد كبير من الميداليات العالمية في عدة بطولات.