كولر يتمسك بتدعيم مركز المدافع في انتقالات يناير

تمسك مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بموقفه بالتعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية نظرا لحاجة الفريق لوجود مدافع متميز في ظل الاصابات التي تضرب الخط الخلفي للفريق من فترة لأخرى.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "خاص - كولر يتمسك بضم مدافع جديد في انتقالات الشتاء".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الأهلى: 5 نقاط من ثلاث مباريات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات