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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تتخلص من إلتهاب الحلق في 7 خطوات؟.. طرق منزلية بسيطة

إلتهاب الحلق
إلتهاب الحلق

التهاب الحلق من أكثر الأمراض إنتشارا خاصة في فصل الشتاء ، تصيب الجميع كبارا وصغارا ، تسبب صعوبة في تناول الطعام أو المشروبات، بل وحتى النوم والكلام ، وتسبب قلق للكثيرين لأنها هي البداية للكثير من الأمراض الأخري مثل الكحة ونزلات البرد وغيرها ..لذلك يجب علاجها بسرعة حتي لا تتفاقم أعراضها ..نرصد في هذا التقرير طرق منزلية لعلاج إلتهاب الحلق في البيت وبسرعة وفقا لموقع medical today

 

طرق منزلية لعلاج إلتهاب الحلق:


١- المشروبات الساخنة خاصة اليانسون وبعض الاعشاب الاخري لأنها تساعد في تخفيف الالتهابات. 
٢- أخذ حمام دافئ واستنشاق الهواء الدافئ  خلال الاستحمام لان الاستنشاق يساعد في ترطيب الحلق والتخلص من المخاط، مما يعني الشعور بالراحة. 
٣- إستخدام الماء الدافيء والملح أو يمكنك استخدام البيكنج صودا بدلاً من الملح، وعمل خليط باستخدام كوب من الماء مع نصف ملعقة صغيرة من أي منهما ثم الغرغرة بها.

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٤- شرب الكثير من السوائل بحيث لا تقل كمية السوائل عن 2 لتر في اليوم، لأن هذا الأمر يساعد في ترطيب الحلق
٥- النوم بطريقة مسطحة مع ضع وسادة تحت رأسك لتخفيف الألم، حتي لا يسبب زيادة الضغط على الحلق، وبالتالي زيادة التورم والألم.
٦- أخذ قسط كاف من  الراحة، لأنها مهمة جداً حتى يتعافى الجسم سريعاً.

٧- يمكن اللجوء الي إستخدام الأدوية التي تحتوي على الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين كمواد فعالة او تناول الأدوية المسكنة

التهاب الحلق الشتاء طرق طبيعية النوم الكلام المشروبات الطعام

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