أحمد موسى مهنئا الأقباط بعيد الميلاد : كلنا واحد نساند بلدنا

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الأقباط في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا:" كل سنة وانتم طيبين".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر كلها تشارك في قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" بنقول لكل المصريين كل سنة وانتم بألف خير وعيد ميلاد سعيد على كل الشعب المصري ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هذه هي روح الوطنية والمواطنة والمحبة والأخوة وإحنا شعب واحد والمسلم والمسيحي واحد من أبناء الوطن ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كلنا بندافع عن بلدنا ونساند وطننا سواء كنا مسلمين او مسيحيين "، مضيفا:" كافة قيادات الدولة تشارك في قداس عيد الميلاد في كاتدرائية عيد الميلاد ".