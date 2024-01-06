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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالطعم المكسيكي المميز ..طريقة عمل شوربة الفاصوليا الحارة

شوربة الفاصوليا
شوربة الفاصوليا

تعد شوربة الفاصوليا البيضاء من أفضل أنواع الشوربات  وتتميز بعناصر غذائية عالية ،وألياف ما يميز المطبخ المكسيكي استخدام الفاصولياء بالأطباق الرئيسية، وفيما يلي خطوات عمل شوربة الفاصوليا 

طريقة عمل شوربة الفاصوليا الحارة

المقادير:

‏-  1 كيلو مكعبات دجاج
‏-  ½ 1 كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة
‏-  2 كوب مرقة دجاج
‏-  1 كوب بصل مقطع
‏-  2 فلفل اخضر حار مقطع
‏-  1 ملعقة كبيرة بودرة ثوم
‏-  1 ملعقة كبيرة كمون
‏-  1 ملعقة كبيرة أوريجانو مجفف
‏-  2 ملعقة صغيرة كزبرة مقطعة
‏-  1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة
‏-  1 ملعقة صغيرة ملح

 

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طريقة التحضير:
في مقلاة كبيرة على حرارة متوسطة ضعي الزيت و قطع الدجاج و قلبي حتى تتحمر.
ضعي البصل على قطع الدجاج و قلبي حتى النضج.

في وعاء كبير على حرارة متوسطة ضعي مرقة الدجاج و الفلفل الحار و قلبي ثم اتركي المزيج يغلي.

ضعي الفاصوليا في الشوربة و قلبي ثم اضيفي بودرة الثوم و الكمون و الأوريجانو و الكزبرة و الشطة و قلبي.

ضعي مزيج الدجاج و البصل في الوعاء مع التقليب.

اخفضي درجة الحرارة ثم اتركي الوعاء لمدة 30 دقيقة على حرارة هادئة.

ضعي الشوربة في بولات التقديم ثم قدميها ساخنة

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