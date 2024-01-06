بهذه الطريقة.. تجنب دفع رسوم واتساب WhatsApp الجديدة

يبدأ تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب فرض رسومًا جديدة خلال هذه الأيام، وذلك نظرًا للقرار الذي أصدرته شركة Google جوجل على كل المستخدمين الذين تخطوا حد التخزين السحابي لحساب جوجل والذي يبلغ 15 جيجابايت.

حذرت شركة جوجل جميع مستخدمي واتساب من هواتف أندرويد أنهم سيضطرون الدفع مع بدء تطبيق “الرسوم الجديدة” ، وإن عليهم التحقق من السعة التخزينية لديهم على حساب جوجل Google Drive.



كيفية تجنب دفع رسوم واتساب الجديدة

مسح الصور والملفات غير المهمة

وتعد أفضل طريقة لتجنب دفع الرسوم هي التأكد من مسح أي ملفات وصور ومقاطع فيديو قديمة من حسابك في جوجل، حيث إن تفريغ المساحة يعني أنك لن تتعرض للعقوبة عند تطبيق الشروط والأحكام الجديدة، وذلك من خلال :

إزالة المحادثات والدردشات الغير مهمة.

تشغيل أشياء مثل الفيديو والصور ذات المساحة الكبيرة.

وللقيام بذلك، افتح تطبيق واتساب، ثم اضغط على الإعدادات.

انتقل إلى التخزين والبيانات، ثم حدد إدارة التخزين.

وسيعرض لك واتساب عددًا من الطرق لتقليل مساحة التخزين.

وسيعرض لك الملفات الضخمة التي يزيد حجمها عن 5 ميجابايت.

يمكنك أيضًا معرفة الدردشات التي تشغل أكبر قدر من المساحة.



إدارة النسخ الاحتياطي وتقليل البيانات

ويمكنك جعل النسخ الاحتياطية الخاصة بك أكثر قابلية للإدارة، ويُنصح بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من Drive من أجل أمان البيانات، ويمكنك التوجه إلى إعدادات واتساب، وقم بالوصول إلى "التخزين والبيانات"، وقم بتقليل عدد الصور ومقاطع الفيديو المخزنة في الدردشات.

وقم بإلغاء تحديد العناصر للتنزيلات التلقائية عبر بيانات الهاتف وWi-Fi ، وتأكد أيضًا من أن النسخ الاحتياطي لـ Drive الخاص بك يظل بسيطًا، مما يخفف من مشكلات التخزين المحتملة في المستقبل.



إنشاء حساب جوجل ثانوي

ويعد إنشاء حساب ثانوي خصيصًا للنسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب أفضل طريقة ممكنة للتحايل على كثرة البيانات. انتقل إلى إعدادات أندرويد ، وقم بالوصول إلى "الحسابات وكلمات المرور"، وحدد "إضافة حساب"، واختر "جوجل".

وبمجرد إعداد الحساب الثانوي، قم بمزامنة تطبيق واتساب الخاص بك معه، مما يضمن احتفاظ حسابك الأساسي بمساحة خالية تبلغ 15 جيجابايت، ويقدم هذا الأسلوب حلاً عمليًا دون المخاطرة بتعارضات محتملة في حسابك الأساسي.