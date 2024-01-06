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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : كلمة الرئيس في الكاتدرائية تعكس التقدير لمواقف البابا تواضروس الوطنية

سلوي أبو الوفا عضو
سلوي أبو الوفا عضو مجلس النواب

أشادت النائبة سلوي أبو الوفا عضو مجلس النواب ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لتهئنة البابا تواضروس الثاني باعياد الميلاد المجيدة مؤكدة أن الزيارة تعكس التقدير لمواقف قداسة البابا تواضروس الثاني  الوطنية .


وأكدت " أبوالوفا  " أن موقف مصر لم يتغير منذ أحداث الـ7 من أكتوبر هو داعم للقضية الفلسطينية و الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم لا يتوقف وتابعت قائلة : وموقف مصر رافض تماماً لكل مخططات التهجير القسري للفلسطينيين حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية ، هو ما اكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة لقاءاته مع رؤساء الدول .


وأشادت " أبوالوفا" بما تقوم به الدولة المصرية من تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الأعزل من اجل التخفيف من المعاناة عن الشعب الفلسطيني ،حيث كان ما قدمته مصر يفوق ما قدمته دول العالم .


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أنه شاهد على مواقفه المُخلصة من أجل الوطن.

 

 

سلوي أبو الوفا عبدالفتاح السيسي البابا تواضروس الثاني العاصمة الادارية الشعب الفلسطيني

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