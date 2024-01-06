برلمانية : كلمة الرئيس في الكاتدرائية تعكس التقدير لمواقف البابا تواضروس الوطنية

أشادت النائبة سلوي أبو الوفا عضو مجلس النواب ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لتهئنة البابا تواضروس الثاني باعياد الميلاد المجيدة مؤكدة أن الزيارة تعكس التقدير لمواقف قداسة البابا تواضروس الثاني الوطنية .



وأكدت " أبوالوفا " أن موقف مصر لم يتغير منذ أحداث الـ7 من أكتوبر هو داعم للقضية الفلسطينية و الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم لا يتوقف وتابعت قائلة : وموقف مصر رافض تماماً لكل مخططات التهجير القسري للفلسطينيين حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية ، هو ما اكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة لقاءاته مع رؤساء الدول .



وأشادت " أبوالوفا" بما تقوم به الدولة المصرية من تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الأعزل من اجل التخفيف من المعاناة عن الشعب الفلسطيني ،حيث كان ما قدمته مصر يفوق ما قدمته دول العالم .



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أنه شاهد على مواقفه المُخلصة من أجل الوطن.