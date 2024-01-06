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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بإسنا

صدى البلد

احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت جنوب الاقصر مساء اليوم السبت، بعيد الميلاد المجيد، وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية مبهجة، بمشاركة الأباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد غفير من الاقباط.

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وترأس نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بكنيسة العذراء مريم بإسنا (مقر المطرانية)، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقمص مينا جاد، والقس هارون صموئيل، والقس فيلوباتير سفين، والقس داود سمير، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد.

وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة التأمين التي وضعتها مديرية أمن الأقصر.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1863378070778445&id=100053232286266&sfnsn=scwspwa&mibextid=9R9pXO

 

 

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الأقصر الأباء الكهنة الأنبا يواقيم جنوب الاقصر قداس عيد الميلاد قداس عيد الميلاد المجيد

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