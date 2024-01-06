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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جو يسوده المحبة|محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس بطنطا.. صور

صلاة القداس بكنيسة
صلاة القداس بكنيسة ماري جرجس بطنطا

شهد  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارجرجس بطنطا، وذلك بحضور اللواء محمد عمار مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،العميد هاني عامر المستشار العسكري للمحافظة ،العقيد أسامة هنداوي المخابرات الحربية ،المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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وهنأ محافظ الغربية الأخوة المسيحيين بالعيد مؤكدًا أن مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحييها رمزًا للنسيج الواحد المترابط .

وأكد المحافظ على عمق روابط الأخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطني الواحد، الذي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة والتماسك والتآخي بين أبناء الشعب المصري العظيم.

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وترأس القداس نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الذي وجه الشكر لمحافظ الغربية ولجميع الحاضرين على حرصهم لحضور القداس، في إشارة واضحة إلى مشاعر الحب والفرح بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا خلال العظة، على أهمية التسامح والسلام في كل الأديان السماوية، فهي نعمة من النعم التي يجب أن نحمد الله عليها، ويجب علينا أن نبحث عن كيفية العيش في سلام، سواء سلام مع الله أو مع النفس أو مع الغير .

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