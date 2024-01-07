انتهاء الأزمة رسمياً.. بشرى سارة حول إنتاج السكر وسعر الكيلو

فحصت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، السبت، عروض الشركات الراغبة في التقديم لممارسة توريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام و50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، وفترة وصول من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 و/ أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024.

أسعار السكر اليوم

وتستمر وزارة التموين في طرح السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيهًا للكيلو بجانب طرح السكر المدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه.

في هذا الصدد، كشف مصدر مسؤول، أن الحكومة لجأت إلى احتياطيها الاستراتيجي من السكر لسحب 240 ألف طن، بهدف ضخها في الأسواق هذا الشهر، في محاولة للسيطرة على تقلبات سعر السلعة الأكثر استخداماً في البلاد.

وأوضح أن مخزون البلاد من السكر كان يكفي لمدة 5.5 شهور، قبل السحب الأخير. مقدّراً حجم الاحتياج الشهري من السكر في مصر بنحو 65 ألف طن للبطاقات التموينية، و180 ألف طن للسكر الحر الذي يباع بالأسواق.

وكانت شهدت أسعار السكر ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق، وسط اتجاه بعض التجار إلى تخزين السلعة مع توقعات برفع الحكومة لأسعارها.

وأضاف أن مصر استقبلت، الجمعة الماضية، 86 ألف طن من السكر الأبيض المستورد من البرازيل، على أن تستقبل في يناير المقبل 100 ألف طن أخرى لتعزيز الاحتياطي.

من جانبه قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن المناطق اللوجستية ستسهم في تخفيض الأسعار، من خلال تقليل نفقات النقل والتي تمثل 15 إلى 20% من قيمة أي سلعة.

وأضاف: الوفرة والإتاحة هي السبيل الوحيد لضبط الأسعار، وجميعنا رأينا كيف استطعنا إنهاء أزمة السكر من خلال توفيره بكميات كبيرة بسعر 27 جنيها.

جاء ذلك خلال افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية المتمثلة في أحد المراكز التجارية الكبرى والمقام على مساحة 51 فدانا ويوفر 600 فرصة عمل لأبناء المحافظة وتستكمل مراحل المشروع خلال الشهور المقبلة.

ويصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك 3.2 مليون طن، وتستورد الحكومة الفرق من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.

فيما قال المهندس سامي أحمد، رئيس قطاعات مصانع السكر في كوم أمبو، إن موسم عصير القصب بدأ الجمعة، وهناك الكثير من البشائر بشأن الانتاج، في ظل انتظام التوريد من المزارعين.

وأضاف "سامي" في تصريحات له، السبت، أن مصنع كوم أمبو للسكر من المستهدف أن يتم توريد مليون ونصف المليون طن من القصب إليه، ومن المتوقع إنتاج حوالي 160 ألف طن سكر.

وأشار المهندس سامي أحمد، رئيس قطاعات مصانع السكر في كوم أمبو إلى أنه تم تقديم العديد من التسهيلات للمزارعين وعلى رأسها النقل والأسمدة ورفع سعر توريد القصب من 1100 جنيه لـ 1500 جنيه ، متابعًا أن التوريد مستمر لمدة 102 يوم.

أزمة السكر

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية مددت، في سبتمبر الماضي، مدت حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» أن مؤشر أسعار السلع الغذائية في العالم سجل انخفاضًا على مستوى العالم في ديسمبر الماضي مقارنةً بالشهر السابق له، فيما تم تسجيل أكبر انخفاض في أسعار عروض السكر الدولية.

أوضحت «الفاو» في تقريرها الشهري أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، بلغ 118.5 نقطة في ديسمبر، بانخفاض نسبته 1.5% عن مستواه المسجّل في نوفمبر و10.1% عن مستواه المسجّل في ديسمبر من العام الماضي 2022.

وفيما يتعلق بالأسعار لعام 2023 ككل، سجّل مؤشر المنظمة انخفاضًا قدره 13.7% عن القيمة المتوسطة المسجّلة في العام السابق، مع تسجيل ارتفاع في المؤشر الدولي لأسعار السكر فحسب خلال هذه الفترة.