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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بشرى للمرضى.. فريق بريطاني متخصص بجراحات الشريان الأورطي في جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستضيف مستشفى أمراض و جراحات القلب و الأوعية الدموية بجامعة عين شمس الفريق الطبي البريطاني  المتخصص في  جراحات الشريان الأورطي في الفترة من13 يناير وحتى 18 يناير الجارى.

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يأتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد الرائدة عالميًا في مجال أمراض القلب بلندن ومستشفيات جامعة عين شمس.

 

وأوضحت جامعة عين شمس، أنه من المقرر أن تبدأ العيادة التحضيرية بالعيادات الخارجية بالمستشفى بمناظرة حالات الشريان الأورطي في يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة ١٠ إلى ١٢ ظهرا

للمزيد من التفاصيل يرجى متابعة اللينك التالى:
https://www.asu.edu.eg/ar/7191/news/

 

وكان قد واصل كورال هارموني عربي بجامعة عين شمس نجاحاته الفنية، حيث يطل الكورال بقيادة المايسترو محمود وحيد في تمام العاشرة من السبت بسهرة غنائية فنية مميزة على شاشة قناة mbc مصر في برنامج " الحكاية" مع الإعلامي الكبير عمرو أديب.

ويأتي نشاط الكورال تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، وفي إطار رؤية  لتوسيع قاعدة الأنشطة الطلابيه وخاصة النشاط الفني.

جدير بالذكر أن ظهور كورال هارموني عربي على شاشة قناة mbc مصر للمرة الثانية يأتي تتويجا لسلسلة النجاحات التي حققها الكورال في موسم عروض الموسيقى خلال مهرجان الاكتفاء الذاتي على مدار شهر ديسمبر الماضي على مسرح كلية البنات وهو نتاج دعم وتشجيع مستمر من قطاع التعليم والطلاب وتحت الإشراف الإداري لـ إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف تنفيذي لـ طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.

الفريق الطبي البريطاني جراحات الشريان الأورطي جراحات القلب الأوعية الدموية جامعة عين شمس Jobs Education

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