رابط أرقام جلوس امتحانات كلية الآداب جامعة عين شمس 2023-2024

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس ، عن أماكن وأرقام جلوس امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 – 2024 على الرابط التالي:https://artasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/files_art_asu_edu_eg/ElmHsiocXvlLrRel4uYqXSUBuZ0FahZifNOaG32jiDW1vQ?e=KXoT56

جامعة عين شمس



وأشارت كلية الآداب جامعة عين شمس، إلى أنه على جميع الطلاب ضرورة معرفه رقم الجلوس ومكان اللجنة لضمان سهولة دخول وخروج الطلاب وعدم التزاحم وسيتم رفع باقى المواد تباعا.

وكانت قد أكدت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه في إطار ما تقوم به الجامعة من جهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعا للطلاب المشاركين في المشروع.

وأضافت الدكتورة حنان كامل ،أنه يتم منح الطلاب الحوافز التالية: (منح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافزًا قدره (250) جنيهًا عن كل أمي مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضلاً عن (50) جنيهًا من الجامعة)، ( قيام الجامعة بتحمل وسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب الذي يقوم بمحو أمية أكثر من أربعة أشخاص عن السنة الدراسية اللاحقة على قيامه بمحو الأمية كحافز إضافي له ) .

وشددت عميدة كلية الاداب جامعة عين شمس، على التأكد من محو أمية 4 أفراد للطلاب للحصول علي شهادة التخرج، لافتة إلى أن محو أمية 4 أفراد مطلب أساسي للحصول على شهادة التخرج.

تشارك 7 كليات من جامعة عين شمس في محو أمية الطلاب وهي : (كلية التجارة، الالسن، الحقوق، الاداب، التربية، التربية نوعية، كلية البنات).

