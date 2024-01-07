صندوق مصر السيادي يكشف مصير أرباحه: 20 % لوزارة المالية وفقًا للقانون|فيديو

كشف أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مصير الأرباح التي يحققها الصندوق.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "قانون الصندوق ينص على أنه عندما يحقق أرباحًا بنسبة 100% من رأس المال، فيحق له توزيع 20% من أرباحه على وزارة المالية".

وأضاف أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي،: "الجهاز المركزي للمحاسبات هو أحد المراقبين على الصندوق"، مشيرا إلى أن رأس المال النقدي للصندوق بلغ 5 مليارات جنيه كان قد تم ضخها من قبل الخزانة العامة للدولة عبر وزارة المالية.

وأشار: "الصندوق يطمح لأن تكون له ملاءة مالية بما يمكنه من قدرة على تقديم مساهمات لدعم الاقتصاد الوطني في أي ظروف"، متابعا: "هناك جهة مستقلة عالمية تراقب الصندوق، وهو أمر معمول به على مستوى العالم".