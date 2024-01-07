عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشرعون أمريكيون: إسرائيل تفتش المساعدات الإنسانية لغزة «بعملية مرهقة».. وتمنع وصولها للمحتاجين

صدى البلد

قال مشرّعون أمريكيون، اليوم السبت، إن إسرائيل تفتش المساعدات الإنسانية لغزة "بعملية مرهقة" تعيق وصولها لمحتاجيها.

ولفت مشرّعون أميركيون، إلى أنه يوجد رفض تعسفي من قبل إسرائيل لدخول المعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

وأضاف مشرّعون أميركيون، أن النظام الذي يضمن عدم تعرض شاحنات المساعدات داخل غزة لقصف إسرائيل معطّل تماما. 

وأكد المشرّعون الأمريكيون، أن إجراءات إسرائيل لتفتيش المساعدات الداخلة إلى غزة تتعارض مع أزمة إنسانية بهذا الحجم.

وتابع المشرّعون الأمريكيون، أن ترتيب ممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة يمثل تحديًا هائلًا .

الإنسانية المساعدات الإنسانية إلى غزة المش المساعدات الانسانية المعدات المساعدات الإنسانية لغزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

تخفيضات 40%؜.. الداخلية تعلن خبر سار للمواطنين

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

موضوعات متعلقة

أطباء بلا حدود تجلي موظفيها من مستشفى الأقصى بـ غزة

بلينكن يؤكد مع نظيره الجزائري ضرورة عدم تهجير قسري للفلسطينيين

الاحتلال يعلن تفكيك الهيكل العسكري لـ حـ. مـ. اس شمال غزة

الدول تتصرف وفق مصالحها.. بلينكن يعلق على عملية اغتيال الضاحية الجنوبية

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد كتيبة النصيرات ونائبه في حركة حماس

نتنياهو: لا يوجد حصانة لحركة المقاومة "حماس" في أي مكان وسنواصل القتال

أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.. ترامب يشن هجومًا كبيرًا على الرئيس الأمريكي

أمريكا تعلن إسقاط طائرة مسيرة من اليمن في المياه الدولية بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

خمس علي كوبري أكتوبر..فيس بوك يوقع سائق في الحبس

عمرو أديب: ما فعله باسم يوسف مع شقيقي عماد دين في رقبتي

بلينكن يصل الأردن في ثالث محطات جولته الإقليمية

لو وقفت أمامك السدود..التزم بدعاء وسورة يفتحان الأبواب المغلقة

عقاب عادل.. قرار ضد أب وأبنائه الثلاثة أنهوا حياة جارهم في سوهاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم الأهلي السابق: كيروش أكثر مدرب ظلمني.. وهذه علاقتي بنادي الزمالك

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

فيديو

ألماني أم هولندي.. إعلامي يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

ندمت بسبب نقدي للزعيم.. الإعلامي محمد الباز يكشف عن أسوأ حوار أجراه بحياته|فيديوجراف

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ