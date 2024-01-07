مشرعون أمريكيون: إسرائيل تفتش المساعدات الإنسانية لغزة «بعملية مرهقة».. وتمنع وصولها للمحتاجين

قال مشرّعون أمريكيون، اليوم السبت، إن إسرائيل تفتش المساعدات الإنسانية لغزة "بعملية مرهقة" تعيق وصولها لمحتاجيها.

ولفت مشرّعون أميركيون، إلى أنه يوجد رفض تعسفي من قبل إسرائيل لدخول المعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

وأضاف مشرّعون أميركيون، أن النظام الذي يضمن عدم تعرض شاحنات المساعدات داخل غزة لقصف إسرائيل معطّل تماما.

وأكد المشرّعون الأمريكيون، أن إجراءات إسرائيل لتفتيش المساعدات الداخلة إلى غزة تتعارض مع أزمة إنسانية بهذا الحجم.

وتابع المشرّعون الأمريكيون، أن ترتيب ممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة يمثل تحديًا هائلًا .