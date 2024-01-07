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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. السيسي: طول ما إحنا مع بعض الظروف الصعبة هتعدي وأحمد موسى يفجر مفاجأة عن اعترافات قرصان اقتصادي

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي. 

 

صندوق مصر السيادي يكشف تطورات جديدة عن أرض الحزب الوطني ومجمع التحرير|فيديو

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن رأس المال النقدي للصندوق بلغ 5 مليارات جنيه كان قد تم ضخها من قبل الخزانة العامة للدولة عبر وزارة المالية.

 

رئيس اتحاد بنوك مصر: أتوقع جمع الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه .. فيديو

علق محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر، على طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، وشهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا، قائلا : " طرحت الشهادتين  أمس الجمعة ويتم الشراء أونلاين أو عبر فروع المولات التي تعمل أيام العطل وبلغت  حصيلة اليوم 11 مليار جنيه  خلال اليوم الأول   وبنك مصر حثث حتى مساء اليوم 6 مليار جنيه ".

 

رسالة الرئيس السيسي للاعبي منتخب مصر.. وزير الرياضة يوضح التفاصيل

علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاطمئنان على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار.

بسبب 6 ملايين جنيه| محامى عادل إمام يكشف سر الخلاف مع الضرائب

قال خالد الأشوح، محامي النجم عادل إمام، أن إخضاع الاعمال الفنية لضربية القيمة المضافة أمورا مستحدثة.

 

اعترافات قرصان اقتصادي .. أحمد موسى يفجر مفاجأة على الهواء

دعا الإعلامي أحمد موسى، جمهوره وكل الشعب المصري لقراءة كتاب الاغتيال الاقتصادي للأمم " اعترافات قرصان اقتصادي".

 

إلھام شاھين تھنئ الأخوة الأقباط.. وتؤكد: مؤمنة بكل الأديان والرسل|فيديو

ھنَّأت الفنانة إلهام شاهين، الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

الرئيس: موقفنا من أحداث غزة محترم ونسعى لإدخال المساعدات وحل القضية الفلسطينية

تمني الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان يكون العام نهاية لفترة صعبة مرت علي العالم كله والمنطقة، قائلا : "اتمني من الله الازمات متزدتش اكتر من كده ".

مواقف ميعملهاش إلا رجال .. السيسي: أكن كل احترام وتقدير للبابا تواضروس الثاني

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا:" كل عام وانتم بخير وطيبين".

الرئيس السيسي: بفضل الله طول ما إحنا مع بعض الظروف الصعبة هتعدي

وجه الرئيس السيسي، التهنئة للبابا تواضروس الثاني وجموع الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا: "كل عام والأخوة الأقباط ومصر والمصريين بكل الخير".

 

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