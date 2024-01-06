رئيس اتحاد بنوك مصر: أتوقع جمع الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه .. فيديو

علق محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر، على طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، وشهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا، قائلا : " طرحت الشهادتين أمس الجمعة ويتم الشراء أونلاين أو عبر فروع المولات التي تعمل أيام العطل وبلغت حصيلة اليوم 11 مليار جنيه خلال اليوم الأول وبنك مصر حثث حتى مساء اليوم 6 مليار جنيه ".



وتوقع الاتربي في مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن تتجاوز حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه بما يتجاوز حصيلة شهادات 25% و22.5% التي طرحت قبل عام وأن يستمر الاكتتاب في فبراير نظرا لتزامنه مع مواعيد استحقاق شهادات أخرى".



وذكر الاتربي أنه لا يمكن طرح تلك الشهادات لمدد ثلاث سنوات نظرا لتكلفتهم البالغة على بنكي مصر والأهلي لكن في ضوء مدة وأجل محدد نظرا لأنها تسبب خسائر لكلا البنكين لكنه قال : " : «شهادة الـ27% بتخسرنا، لكن البنكين لهم دور وطني، ويقومان بتحمل هذه التكلفة، ويتم تعويضها في حاجات كثيرة جدًا؛ عمولات واعتمادات وخطابات ضمان وودائع بالإضافة لشهادات وودائع أخرى ذات فائدة منخفضة".



وأعرب عن ثقته في تحقيق النتائج المرجوة من طرحها واستهداف التضخم وتراجعه ثم عودة الإجراءات التصحيحية قائلا : نثق في البنك المركزي وقدراته في استهداف التضخم وقدرته على عملية الاحتواء والاستهداف ".



وعن أرقام بنك مصر المحققة ومؤشرات نتائج الاعمال قال : " بنك مصر حقق قبل الماضي 2022 حقق البنك 25 مليار جنيها أرباح وكانت ميزانية البنك السنوية تعتمد حينها في 30 يونيو بالتزامن مع العام المالي الحكومي بعد ذلك أصبحت في 31 ديسمبر في عام 2021 أرباح 18 شهر 23 مليار جنيها وفي عام 2022 حققنا 25 مليار جنيها والعام الجاري عن شهر سبتمبر وصلنا إي أربعين مليار جنيه أرباح ولا نستطيع الإعلان عنها حتى يراجع الجهاز المركزي للمحاسبات الحسابات ويدققها مؤكدا : نتوقع زيادة الأرباح هذا العام 80% في صافي الربح مقارنة بعام 2022 ".



وعن صافي الأصول الأجنبية في البنوك وتوقعات تراجعها مع تراجع التصنيفات : هناك أزمة في النقد الأجنبي حتى تحويلات المصرين في الخارج بتدخل البلد وتباع في السوق الموازية ورأيي الشخصي أن مصر لديها إمكانيات ومصادر متنوعة للنقد الأجنبي تحقق 100 مليار دولار لو تحدثنا عن الظروف العادية لدينا تحويلات مصريين في الخارج 1في المتوسط 33 مليار دولار والسياحة 14 مليار دولار وقناة السويس 8.9 مليار دولار والتصدير 45 مليار دولار ولكن في المقابل لا يوجد لدينا استثمار أجنبي مباشر".



وأكد: " لازم نشجع الاستثمار المحلي لأنه من غيره مش هيجي المستثمر الأجنبي. طالما هناك سعرين لسعر الصرف لكن رغم هذه التحديات مصر لازالت مطلوبة وهناك شهية للمستثمرين للاستثمار فيها ولابد من زيادة دور القطاع الخاص لأنه من يقود اقتصاد أي دولة مع ضرورة الاهتمام بالقوانين وبيئة التشريعات وأن تكون جذابة للاستثمار للمحلي قبل الأجنبي "، مواصلا : مصر لديها الإمكانيات شريطة أن يحسن استغلالها ومنح فرصة للقطاع الخاص مع قوانين مرنة نستطيع عبر ذلك تجاوز الازمة "، مستطردا: لدينا سيولة كافية في بنك مصر لسداد الالتزامات".



وعن موعد طرح بنك القاهرة الذي تأخر قال : " أتوقع أن يتم في عام 2024 أن يتم الشروع في طرح بنك القاهرة وإذا تم الشروع قد يجري ذك في الربع الثاني وهناك أربع مؤسسات لديها رغب في اقتناص حصة حاكمة في بنك القاهرة وهناك إقبال عليه رغم أن القرار لم يتخذ بعد كنا سوف نبدأ في عملية الطرح وبدأنا الإجراءات ثم تعطل في أزمة كوفيد ثم أعقبتها الحرب الروسية الأوكرانية

وطمأن الاتربي المواطنين قائلا : " نطمئن المصريين على ودائعهم.. ومصر قادرة على تجاوز الأزمات".