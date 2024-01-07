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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاوزينك تبقى تقليدي زيهم.. رسالة غامضة من محمد صلاح قبل أمم إفريقيا

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر نجم منتخب مصر ستوري غامضة عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، يبدو أنها رسالة لبعض الأشخاص الذين يشككون في قدراته في كرة القدم.

 

ونشر محمد صلاح صورة من كتاب يقرأ فيه به العبارات الآتية :"كانوا عاوزينك تبقى تقليدي.. عادي.. زيهم.. لا تسأل... ولا تفكر .. ولا تحس... كانوا عاوزينك ما تخاطرش.. وتستسلم.. لكل ما هو زائف وهش وفارغ ... كانوا بيغروك بنجاح . مألوف.. وسكة معروفة .. وحياة اعتيادية ... والتمن كان تشويهك وتخليك عن فطرتك وانسلاخك من جلدك.. فتخرج منك نفس مزيفة متكيفة مع النص المكتوب... متوائمة مع الخطة المعدة مسبقا .. لا تسلك إلا الطريق المرسوم والمرتب والمفصل على مقاسها ... (۸) لا يرد القضاء إلا الدعاء تعرف إن عندك القدرة على تغيير الأحداث ومجريات الأمور... تعرف إنك ممكن تغير القدر .. وترد القضاء... تصور إنك إنت اللي بتحدد موقف ربنا منك... مش الفيلم هو اللي بيقول كده.. ولا أنا اللي بادعيه.. ده ربنا".

 

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