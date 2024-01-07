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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد والي لصدى البلد: شخصيتي في مسلسل العودة تشبهني واللهجة الصعيدية ممتعة

احمد والى
احمد والى

شارك الفنان أحمد والي في مسلسل "العودة"، وقدم دور نائب محافظ الأقصر.

قدم أحمد والي خلال أحداث مسلسل "العودة" شخصية "جمال أبو المجد" شاب صعيدي تربى على القيم والمبادئ والأصول ومهما كانت الظروف سيظل للحق صوت.  

قال أحمد والي لـ صدى البلد، إن شخصية "جمال أبو المجد" التي قدمها في مسلسل العودة، نالت إعجاب الجماهير لأنها تحمل الملامح الصعيدية مثل الصدق والصرامة والمبادئ والحق والقوة وأنه سعيد جدا برود فعل الناس جدا وبنجاح المسلسل وتصدره التريند.

وأضاف أحمد والي أن الشخصية كانت مميزة جدا ومختلفة عن ما قدمه من قبل وأن الاستعداد للدور كان ممتع جدا لأنه أول تجربة صعيدي.

واستطرد أنه استعد جيداً للدور بمذاكرة اللهجة الصعيدية، مؤكدا أنها ليست صعبة ولكنها ممتعة.

وأردف أنه أحب شخصية جمال أبو المجد جدا التي جسدها وأن الشبه بينه وبين جمال أبو المجد هو الاهتمام بالتفاصيل.

أما عن كواليس مسلسل العودة قال أحمد والي أن الكوليس كانت عائلية جدا ويسودها جو أسري.


وأضاف أحمد  أن لديه موهبة التمثيل منذ الصغر، وكان يقدم عروضاً فنية بالمدرسة، وبدأ مشواره بمسابقة "مذيع العرب" وعرض عليه أحد مدربي التمثيل في المسابقة دخول المجال الفني.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبدالعظيم، ومحمد علي رزق، وشاهيستا سعد، ومحمد رضوان، وولاء الشريف، وأحمد والي، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في 30 حلقة.


 

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IMG-20240107-WA0015
IMG-20240107-WA0016
IMG-20240107-WA0016

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