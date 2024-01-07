يظهر لهؤلاء الأشخاص فقط.. أعراض غير متوقعة لـ الحزام الناري

الحزام الناري هو عدوى فيروسية مؤلمة ، يسببها نفس الفيروس المسبب لجدري الماء، يظهر على شكل طفح جلدي.

وتحدث هجمات الحزام الناري لدى الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس جدري الماء في مرحلة ما من حياتهم، ويبقى موجود في الاعصاب و ينشط بشكل حزام او شريط في اي مكان في الجسم.

أعـراض الحزام الناري

- طفح جلدي يتطور إلى حكة بثور تبدو هذه مثل جدري الماء.



في بعض الأحيان، يسبب الحزام الناري أعراضًا تظهر قبل أيام قليلة من ظهور الطفح الجلدي المؤلم.

وهذا يشمل أعراض مثل ::

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- الصداع

- حرقان

- وخز

- تنميل أو حكة في الجلد في المنطقة المصابة

- الشعور بالإعياء بشكل عام

- ارتفاع في درجة الحرارة (الحمى)

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عادة ما يظهر طفح الحزام الناري على جانب واحد من جسمك.

يتطور على منطقة الجلد المرتبطة بالعصب المصاب.

وقد تظهر بثور جديدة لمدة تصل إلى أسبوع

يصبح لونها أصفر، وتتسطح وتجف