تجديد حبس 25 متهمًا لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بتجديد حبس 25 متهمًا لحيازاتهم مواد مخدرة بعد ضبطهم فى حملة مكبرة بعدد من مراكز المحافظة .

وشنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملات أمنية استهدفت حائزى ومتجري المواد المخدرة بدائرة مركزي شرطة الخانكة وشبين القناطر .

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 17 قضية ضُبط خلالها 25 متهما وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة “حشيش – هيروين – آيس”).

وتمكنت الحملات من ضبط (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 11 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.