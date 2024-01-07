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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 25 متهمًا لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

متهمين
متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بتجديد حبس 25 متهمًا لحيازاتهم مواد مخدرة بعد ضبطهم فى حملة مكبرة بعدد من مراكز المحافظة .
وشنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملات أمنية استهدفت حائزى ومتجري المواد المخدرة بدائرة مركزي شرطة الخانكة وشبين القناطر .
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 17 قضية ضُبط خلالها 25 متهما وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة “حشيش – هيروين – آيس”).
وتمكنت الحملات من ضبط (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 11 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

القليوبية جهات التحقيق الأجهزة الامنية شبين القناطر الخانكة

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