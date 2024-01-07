عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن بوست: أمريكا تخشى أن يشعل نتنياهو الصراع بلبنان من أجل بقائه السياسي

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن مسئولين أميركيين يخشون من أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يرى في اتساع نطاق التصعيد في لبنان مفتاحا لبقائه السياسي.

يأتي ذلك وسط انتقادات داخلية لفشل حكومته في منع الهجوم القاتل الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر.

كما أفادت التقارير أن الإدارة الأمريكية حذرت إسرائيل في محادثات خاصة من تصعيد كبير في لبنان.

وقالت: إذا فعلت إسرائيل ذلك، فإن تقييما سريا جديدا أجرته وكالة الاستخبارات الدفاعية (DIA) وجد أنه سيكون من الصعب على الجيش الإسرائيلي أن ينجح لأن أصوله وموارده العسكرية ستكون ضعيفة للغاية نظرًا للصراع في غزة"، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

وبدأ وزير الخارجية أنتوني بلينكن جولة متوجها إلى الشرق الأوسط يوم الخميس للمرة الرابعة منذ شنت إسرائيل حربا على غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.. وتأتي الزيارة وسط مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في المنطقة.

واشنطن بوست مسؤولين أميركيين بنيامين نتنياهو التصعيد في لبنان حماس الادارة الامريكية إسرائيل تصعيد كبير في لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة.. و7 مليارات حصيلة اليوم الأول

ترشيحاتنا

ماس كهربائي.. اشتعال حريق فى منزل أسما شريف منير.. تفاصيل

واشنطن بوست: أمريكا تخشى أن يشعل نتنياهو الصراع بلبنان من أجل بقائه السياسي

غير مشروعة.. لماذا ألغى الرئيس الصومالي الاتفاقية بين إثيوبيا وإقليم المنطقة المنفصلة؟

السياحة تطالب بسرعة سداد قيمة برامج الحج لإنهاء إجراءات السفر

الجيش التركي يقصف شمال العراق.. ماذا يحدث هناك

ننشر الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

طبيبة تكشف حقيقة احتواء نوع حليب علي دهون مخالفة

فيديو

متحور كورونا الجديد JN.1 يهدد العالم..هذا موقف مصر وتحذير لهذه الفئات «فيديوجراف»

أبطال الإسكندراني يكشفون كواليس الفيلم.. تفاصيل

هالة صدقي تفجر مفاجأة بشأن الجزء الثاني لمسلسل جعفر العمدة

بلع لسانه واتخنق.. أحمد السقا ينقذ مصورا من الموت.. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ