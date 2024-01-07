وكيل رياضة القليوبية يتابع عملية إحلال وتجديد ملعب بهادة

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الأحد 8 يناير 2024 عملية إحلال وتجديد الملعب السباعي بمركز شباب بهادة التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية ورفع منسوب الملعب وتطوير الإضاءة والكشافات.

وأكد الصبروط على أهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير الملاعب على مستوى الجمهورية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتي من شأنها توسيع قاعدة ممارسة الالعاب الرياضية والسعي لجذب النشء والشباب لممارسة الأنشطة بمركز الشباب .

وأوضح الصبروط أهمية مراجعه الإدارة الهندسية بالمديرية لأعمال الاحلال والتجديد وتسلم الملعب وفقا للخطة الزمنية المعدة مسبقا مع التأكيد على ضرور الالتزام بمقاييس انشاء الملاعب ومراعاة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بملاعب كرة القدم .

جدير بالذكر أهتمام وكيل وزارة الشباب والرياضة بمتابعة الاعمال الإنشائية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة سواء فيما يخص الملاعب أو المباني الإدارية للالمام بالمعلومات والتشجيع على تسليم الإنشاءات في الأوقات المتفق عليها وتلاقي أي عيوب او أخطاء بها .