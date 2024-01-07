بعد خروجها عن الخدمة 30 ساعة.. إصلاح عطل بمحطة الصرف الصحي بطور سيناء

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، بفريق من الفنيين لإصلاح العطل الذي حدث بمحطة صرف صحي رقم 12 بمدينة طور سيناء، والذي أدى إلى غرق عنبر الطلمبات، وخروج المحطة عن الخدمة لمدة تتجاوز الـ 30 ساعة.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي فرع جنوب سيناء، إن جرى التنسيق مع كافة الجهات، واستدعاء الفنيين الذين كانوا في إجازة للانضمام لفريق العمل، إضافة إلى الاستعانة بعض الفنيين بمناطق القطاع على رأسهم شرم الشيخ ودهب وأبو زنيمة.

وأكدت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في تصريح اليوم، أنه جرى إعادة تشغيل المحطة بأسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه على المدينة بصفة طبيعية .

محطة الصرف