بينهم نجل وائل الدحدوح.. استشهاد صحفيين وإصابة ثالث في قصف لطائرات الاحتلال بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد صحفيين أحدهما نجل الزميل الصحفي وائل الدحدوح، وإصابة آخر، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم غرب مدينة خان يونس.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة (29 عاما) نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

ووثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 102 صحفي وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023.