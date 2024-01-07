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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هنعمله صيت.. نجم الزمالك السابق يثير الجدل برسالة غامضة

صدى البلد

نشر طارق السيد نجم الزمالك السابق، منشورا غامضا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب طارق السيد: "سيب اللي بيتكلم يتكلم عشان الرد على العبيط بيعملو سيط".

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي ، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.
 

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربيوالأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

الاتفاق السعودي الاهلي السعودي الرجاء المغربي الوحدة الإمارات طارق السيد نجم الزمالك

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