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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تأجيل عرض فيلم شقو لموسم عيد الفطر

عمرو يوسف
عمرو يوسف

قررت الشركة المنتجة لفيلم "شقو" تأجيل عرضه إلى موسم عيد الفطر بدلا من موسم نصف العام.

وقد دخل فيلم «شقو»، من بطولة النجم عمرو يوسف، مرحلة اللمسات النهائية في المونتاج بعد فترة تصوير؛ استعدادًا لعرضه في موسم عيد الفطر 2024.

وشارك عمرو يوسف جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة استعدادًا لعرض فيلم "شقو"، وعلق: "اللمسات النهائية في المونتاچ ويكون شقو جاهز للعرض، مجهود كبير اتعمل في الفيلم ده ان شاء الله ينال اعجابكم".

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فيلم شقو 

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

ويجسد عمرو يوسف خلال العمل شخصية إسماعيل البلطجي، الذى يرتكب عدة جرائم منها اقتحام أحد اليخوت وسرقة الألماس الموجود على متنه، فيما يظهر محمد ممدوح بشخصية حجازي، الخارج عن القانون وهو الصديق المقرب لـ إسماعيل.

الفيلم بطولة عمرو يوسف ويسرا ودينا الشربيني وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

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