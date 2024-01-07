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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفعت فياض: عجز المعلمين بالمدارس وصل الآن لـ 350 ألفا

صدى البلد

أكد رفعت فياض، المتخصص في الشأن التعليمي، أن تكليف المعلمين في المدارس توقف منذ حوالي 22 عاما، وهذا ما نتج عنه عجز في عدد المدرسين في المدارس، وأن العجز الآن يصل لـ 350 ألف معلم.

وأضاف المتخصص في الشأن التعليمي، خلال حواره ببرنامج ”من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن خريج كليات التربية قبل 22 عاما ماضية، كان يحصل على التكليف والتعيين بوزارة التربية والتعليم، وذلك فور تخرجه من الكلية.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تكن تتأكد من قدرة هذا الخريج، في عرض المادة بشكل جيد، والتعامل مع مشكلات الطلاب، وحل المشكلات في الفصول.

وأشار إلى أن وقف التكليف من 22 عاما ماضي، كان بسبب الظروف الاقتصادية للدولة، وأن الطلاب تدخل كلية التربية من أجل العمل بالدروس الخصوصية، أو العمل بالمدارس الخاصة، وليس التعيين بالوزارة بعد توقف التعيين، قبل مسابقة الـ 30 ألف معلم.

وأوضح أن قرار الدولة بتعيين 150 ألف معلم، كان مهما جدًا لسد العجز في وزارة التربية والتعليم، وأن هناك شروطا لـ تعيين الـ 30 ألف معلم كل عام على مدار 5 سنوات.

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