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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد ومكان عزاء والدة الفنانة لطيفة في مصر

لطيفة
لطيفة

تعود الفنانة لطيفة من تونس إلى مصر الثلاثاء المقبل، حيث انتهت من مراسم تشييع جثمان والدتها السيدة "فاطمة"، وأقامت العزاء في موطنها تونس وسط أهلها وأقاربها ومجموعة كبيرة من المحبين، ويقام عزاء والدة الفنانة لطيفة في مصر يوم الجمعة المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.
وكانت والدة لطيفة الحاجة "فاطمة" توفيت داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من شهر كامل، رافقتها لطيفة في المستشفى طوال هذه المدة.
و حرصت الفنانة لطيفة، على توجيه الشكر لكل من عاونها من المسئولين في مصر وتونس لنقل جثمان والدتها من مصر إلى تونس وتشييعه في مسقط رأسها.
وقالت لطيفة، إنها تشكر كل الوزارات التي ساعدت في نقل الجثمان، موجهة الشكر لله على دفن والدتها في مسقط رأسها بتونس. 
وأعلنت لطيفة يوم الإثنين 1 يناير عن خبر وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

لطيفة عزاء والدة لطيفة

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