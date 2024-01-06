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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد العوضي يتصدر إيرادات شباك التذاكر ويحقق رقما كبيرا في يومين

احمد العوضي
احمد العوضي

يشهد موسم منتصف العام منافسة شديدة بين الأفلام التي تم طرحها حيث يتنافس عدد من الأفلام على تصدر الإيرادات، وبلغت ليلة أمس الجمعة 5 يناير إجمالى إيرادات 5 ملايين و150 ألف جنيه، حيث جاء في المركز الأول فيلم "الإسكندراني" بطولة النجوم أحمد العوضي وعصام السقا وزينة، بإيرادات بلغت مليونًا و693 ألف جنيه.

وجاء في المركز الثانى فيلم "أبو نسب" بطولة النجم محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني، حيث بلغت ايراداته مليون 675 ألف جنيه، وجاء في المركز الثالث فيلم "الحريفة" بطولة الفنان نور النبوي بإيرادات بلغت 624 الف جنيه، وجاء فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين وأمينة خليل في المركز الرابع 445 الف جنيه.

وجاء في المركز الخامس فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس بايرادات بلغت 327 ألف جنيه، وجاء في المركز السادس "أنا وابن خالتى" بايرادات بلغت 260 ألف جنيه، وجاء في المركز السابع فيلم "ليه تعيشها لوحدك" إيرادات بلغت 102 الف جنيه، وجاء في المركز الثامن والأخير فيلم "كارت شحن" بايرادات بلغت 22 الف جنيه.

ويشهد موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024 عرض العديد من الأفلام التي حجزت مكانها في الموسم وهى "أبو نسب" بطولة محمد إمام وياسمين صبرى وماجد الكدوانى، والمستمر عرضه بعدما انطلق في السينمات يوم 21 ديسمبر الماضى، و"ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير وخالد الصاوى.

ويعرض في الموسم فيلم "الإسكندرانى" بطولة أحمد العوضى وزينة وإخراج خالد يوسف، ويعرض أيضا أفلام "عصابة عظيمة" بطولة اسعاد يونس، و"أنا وابن خالتى" بطولة بيومى فؤاد وسيد رجب، "الحريفة" بطولة نور النبوى وعدد من الفنانين الشباب، كما يعرض في الموسم يوم 17 يناير فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوى وشيرين رضا إضافة إلى عدد آخر من الأفلام.

أحمد العوضى الإسكندراني

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