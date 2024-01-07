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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة المتهم المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور للمحاكمة

صدى البلد

قررت النيابة العامة بأكتوبر إحالة الفنان التشكيلي المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير إلى المحاكمة الجنائية.

كان قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر قرر في وقت سابق إخلاء سبيل المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

ووجهت النيابة العامة بأكتوبر للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته فى حادث مرورى بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة العامة بالجيزة فتحت تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

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"غصب عني".. اعترافات صادمة للمتهم بالتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور

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التحريات: فنان تشكيلي وراء مصرع أشرف عبد الغفور.. تفاصيل

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أدي  إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

وكلفت النيابة العامة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

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