التحريات: فنان تشكيلي وراء مصرع أشرف عبد الغفور.. تفاصيل

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة هوية المتسبب في حادث مصرع الفنان اشرف عبد الغفور واصابة زوجته في حادث تصادم سيارتيهما بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي في اكتوبر.

وأشارت التحريات التي أجريت باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وتم التحفظ عليه بعدما تبين عدم اصابته باية اصابات نتيجة الحادث وسيتم احالته الى النيابة العامة للتحقيق.

اصطدمت بسيارة الفنان اشرف عبد الغفور من الخلف ما أدي لاصطدامها بالرصيف واصابة الفنان وزوجته بعدة اصابات وتم نقلهما الى المستشفى الا ان الفنان اصيب بتوقف عضلة القلب اثناء محاولة اسعافه واعلن الاطباء وفاته.

بينما تبين إصابة زوجته بعدة اصابات منها كسور متفرقة بأنحاء الجسد، وتهشمت سيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف تماما بينما تهشم اكصدام السيارة الأخرى ومقدمتها.

والقت الاجهزة الامنية بالجيزة القبض على سائق السيارة المتسبب في وفاة الفنان اشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بعد الاصطدام بسيارتهما على طريق اسكندرية الصحراوي أمام ماونتن فيو.

لقى الفنان أشرف عبدالغفور مصرعه في حادث سير على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورورد بلاغا افاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث سير بين سيارتين، ومصرع قائد السيارة الأولى وتبين أنه الفنان أشرف عبدالغفور وكان برفقته زوجته التي تم نقلها في حالة خطر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثمان الفنان أشرف عبدالغفور إلى ثلاجة المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث نتج عنه تهشم سيارة الفنان أشرف عبدالغفور ووفاته عن عمر يناهز ٨١ عاما، وإصابة زوجته بإصابات خطيرة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.