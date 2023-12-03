عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحريات: فنان تشكيلي وراء مصرع أشرف عبد الغفور.. تفاصيل

صدى البلد

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة هوية المتسبب في حادث مصرع الفنان اشرف عبد الغفور  واصابة زوجته في حادث تصادم سيارتيهما بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي في اكتوبر. 

وأشارت التحريات التي أجريت باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وتم التحفظ عليه بعدما تبين عدم اصابته باية اصابات نتيجة الحادث وسيتم احالته الى النيابة العامة للتحقيق. 

 اصطدمت بسيارة الفنان اشرف عبد الغفور من الخلف ما أدي لاصطدامها بالرصيف واصابة الفنان وزوجته بعدة اصابات وتم نقلهما الى المستشفى الا ان الفنان اصيب بتوقف عضلة القلب اثناء محاولة اسعافه واعلن الاطباء وفاته. 

بينما تبين إصابة زوجته بعدة اصابات منها كسور متفرقة بأنحاء الجسد، وتهشمت سيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف تماما بينما تهشم اكصدام السيارة الأخرى ومقدمتها.

 

txt

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

txt

السيارة تهشمت.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

 

والقت الاجهزة الامنية بالجيزة القبض على سائق السيارة المتسبب في وفاة الفنان اشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بعد الاصطدام بسيارتهما على طريق اسكندرية الصحراوي أمام ماونتن فيو. 

لقى الفنان أشرف عبدالغفور مصرعه في حادث سير على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورورد بلاغا افاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث سير بين سيارتين، ومصرع قائد السيارة الأولى وتبين أنه الفنان أشرف عبدالغفور وكان برفقته زوجته التي تم نقلها في حالة خطر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثمان الفنان أشرف عبدالغفور إلى ثلاجة المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث نتج عنه تهشم سيارة الفنان أشرف عبدالغفور ووفاته عن عمر يناهز ٨١ عاما، وإصابة زوجته بإصابات خطيرة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وفاة أشرف عبد الغفور أشرف عبد الغفور الفنان أشرف عبد الغفور مصرع الفنان اشرف عبد الغفور طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

موضوعات متعلقة

السيارة تهشمت.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

زوجته حالتها خطيرة.. التفاصيل الكاملة لمصرع الفنان أشرف عبدالغفور في حادث سيارة

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

بعد الفيديو الفاضح.. ننشر عقد الزواج العرفي بين كروان مشاكل وإنجي حمادة

القبض على كروان مشاكل شريك إنجي حمادة في فيديو المطبخ الفاضح

الحقني يا بابا.. والد فتاة الزاوية الحمراء ضحية شقيقها يكشف مفاجأة

لم يحن عليها واستغل حداثة سنها .. حكاية فتاة الزاوية الحمراء وشقيقها

جثة في شارع 10.. الثأر وراء إنهاء حياة خمسيني بجوار دائري الوراق

ترشيحاتنا

صدارة بيضاء.. الزمالك يقسو على سوار الغيني برباعية نظيفة في الكونفيدرالية

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

استشهاد وإصابة فردين من عائلة أردنية تعرضت لقصف إسرائيلي في غزة

اشتداد القصف الإسرائيلي على غزة.. وأنباء عن اشتباكات قرب جنوب القطاع

5 سيارات رياضية موديل 2024 .. تبدأ من 720 ألف جنيه

بارد ليلا والصغرى تصل لـ5 درجات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية غدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوته رائع.. مقطع فيديو مؤثر لمسعف فلسطيني أثناء أداء عمله بغزة

طريقة عمل الدوناتس

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لصغير استشهد أبوه وأخوه في غزة

بقوامها الممشوق.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها مرتدية بدلة بيضاء

فيديو

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

خسائر فادحة بالعبوات الناسفة.. المقاومة تلقن الاحتلال درسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ